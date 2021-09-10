Advertisements

خبير أسري يحذر من الزواج الثاني في هذه الحالات (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:51 ص
بوابة الفجر
قال أيمن محفوظ المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، إن الزواج الثاني مقيد بعدة شروط ترجع إلى أمانة الرجل وصدقه وإخلاصه لأنه هو الشخص الرئيسي الذي بيده اتخاذ هذا القرار.

وأتابع محفوظ خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الزواج الثاني يهدد استقرار الأسرة والمجتمع إذا كان نزوة أو رغبة في التعدد أو قائم على المصالح.

وتابع المتخصص في شؤون الأسرة، أن الرجل تنعدم رغبته في الزوجة الأولى بسبب إهمال المرأة في نفسها عدم الاهتمام بالزوج بالشكل المطلوب، مضيفا: "الرجل عينه مش زايغة ولكن بيلجأ إلى حلول بديلة كالزواج بأخرى بسبب إهمال الزوجة الأولي.

الكلمات المفتاحية

زواج بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ 38 دقيقة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

رسميًا.. الأهلي يُعلن رحيل نجمه

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ناشطة حقوقية عن تصريح شيخ الأزهر بخصوص تعدد الزوجات: "تأخر كثيرًا"

شيخ الأزهر: لا يمكن للرجل أن يقوم بالتعدد الإ بشروط

امرأة تشكو لـ "المطلق": "أهملني خوفاً من زوجته الثانية" فيجيبها بالحسود!

استشاري علاقات أسرية توضح سبب تعدد الزوجات عند الرجال

خبير علاقات أسرية: الرجل يمر بأزمة منتصف العمر لهذا السبب

خبير علاقات أسرية: الزوجة الثانية دائمًا ما تكون يقظة حتى لا يتركها الرجل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

06:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements