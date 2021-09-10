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خبير أسري يحذر من الزواج الثاني في هذه الحالات (فيديو)
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:51 ص
قال أيمن محفوظ المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، إن الزواج الثاني مقيد بعدة شروط ترجع إلى أمانة الرجل وصدقه وإخلاصه لأنه هو الشخص الرئيسي الذي بيده اتخاذ هذا القرار.
وأتابع محفوظ خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الزواج الثاني يهدد استقرار الأسرة والمجتمع إذا كان نزوة أو رغبة في التعدد أو قائم على المصالح.
وتابع المتخصص في شؤون الأسرة، أن الرجل تنعدم رغبته في الزوجة الأولى بسبب إهمال المرأة في نفسها عدم الاهتمام بالزوج بالشكل المطلوب، مضيفا: "الرجل عينه مش زايغة ولكن بيلجأ إلى حلول بديلة كالزواج بأخرى بسبب إهمال الزوجة الأولي.