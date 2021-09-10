خبير أسري يحذر من الزواج الثاني في هذه الحالات (فيديو)

قال أيمن محفوظ المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، إن الزواج الثاني مقيد بعدة شروط ترجع إلى أمانة الرجل وصدقه وإخلاصه لأنه هو الشخص الرئيسي الذي بيده اتخاذ هذا القرار.





وأتابع محفوظ خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الزواج الثاني يهدد استقرار الأسرة والمجتمع إذا كان نزوة أو رغبة في التعدد أو قائم على المصالح.



