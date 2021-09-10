شاهد.. أميرة عبيد: "مفيش راجل هيعدل بين زوجتين"

قالت الإعلامية أميرة عبيد، في حديثها عن الزواج الثاني وتعدد الزوجات، إن الرجل الذي يتزوج زوجتين لن يعدل بينها، وإذا تزوج بالفعل وكان الزواج مستقرا لسنوات دون طلاق الأولى أو الثانية، فإن الزوجتين تعيشان على العند فيما بينهما.





وأضافت عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم: "حد هيقولي الراجل اللي متجوز اتنين وجوزهم مستقر سنين ومحصلش طلاق، هرد وهقولك الزوجتين عايشين عِند في بعض مفيش ست هتسيب ست تنتصر عليها ابدًا حتى لو مبقتش بتحب جوزها هتكمل".



