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أميرة عبيد تطالب بتعديل تشريعى يغلظ عقوبة الإهمال الطبي
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:53 ص
طالبت الإعلامية أميرة عبيد بضرورة، إجراء تعديلات تشريعية تستطيع مواجهة الإهمال الطبي، قائلة: إحنا محتاجين تغليظ عقوبة الإهمال الطبي.. لحماية المرضى والمجتمع من جزارين البشر.
وأضاف عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن الحديث عن ضحايا الأخطاء الطبية وأعدادهم مفزعة جدًا، لافتا أن التقارير السنوية ترصد وقائع أخطاء طبية كل يوم ومع ذلك المراكز الطبية الغير مرخصة موجودة وتعمل بدون رقيب ولا حسيب.
وتابعت أن أعداد الوفيات والضحايا تتزايد كل يوم، متسائلة: "عايزة أعرف هنفضل لحد أمتي كدة أمتي المريض هيدخل مستشفي وهو مطمن وفي أيدي أمينة إمتي هيكون عندنا تغليظ عقوبات للأطباء المستهترين.