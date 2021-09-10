شاهد.. خبير أسري: الرجال بطبعهم "عينهم زايغة"

قالت أمل أبوسريع، المحامية والمتخصصة في شؤون الأسرة، إن الرجال بطبعهم "عينهم زايغة"، والزوجة بطبعها تقوم على شؤونها شؤون منزلها والحياة الزوجية، بعكس الرجل.





وأضافت أبوسريع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الزوج ليس من طبعه الاستقرار، وذلك نظرا لتحركه الكثير وذهابه للعمل والشارع وغير ذلك، وبالتالي الذي يقوم على الحياة الزوجية هو الزوجة.



