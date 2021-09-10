Advertisements
شاهد.. خبير أسري: الرجال بطبعهم "عينهم زايغة"
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:55 ص
قالت أمل أبوسريع، المحامية والمتخصصة في شؤون الأسرة، إن الرجال بطبعهم "عينهم زايغة"، والزوجة بطبعها تقوم على شؤونها شؤون منزلها والحياة الزوجية، بعكس الرجل.
وأضافت أبوسريع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الزوج ليس من طبعه الاستقرار، وذلك نظرا لتحركه الكثير وذهابه للعمل والشارع وغير ذلك، وبالتالي الذي يقوم على الحياة الزوجية هو الزوجة.
وتابعت المتخصصة في الشأن الأسري، أن لجوء الرجل للزواج العرفي من أهم الأسباب التي تؤكد أن الرجل بطبعه "عينه زائغة" ولا يكتفي بزوجته الأولى.