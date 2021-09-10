خبير أسري ينفعل على الهواء: "الرجالة عينهم مش زايعة والزوجة السبب"

انفعل أيمن محفوظ المحامي والمتخصص في شؤون الأسرة، على الهواء بسبب مناقشة حادة حول أحقية الرجل الزواج بأخرى، قائلا:: "الرجل عينه مش زايغة ولكن بيلجأ إلى حلول بديلة كالزواج بأخرى بسبب إهمال الزوجة الأولي.





وأتابع محفوظ خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إن الزواج الثاني مقيد بعدة شروط ترجع إلى أمانة الرجل وصدقه وإخلاصه لأنه هو الشخص الرئيسي الذي بيده اتخاذ هذا القرار، لافتا أنه يهدد استقرار الأسرة والمجتمع إذا كان نزوة أو رغبة في التعدد أو قائم على المصالح.



