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أميرة عبيد: عدد ضحايا الأخطاء الطبية "مفزع"
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:57 ص
قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن الحديث عن ضحايا الأخطاء الطبية وأعدادهم مفزعة جدًا، لافتا أن التقارير السنوية ترصد وقائع أخطاء طبية كل يوم ومع ذلك المراكز الطبية الغير مرخصة موجودة وتعمل بدون رقيب ولا حسيب.
وأضافت "عبيد" خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أعداد الوفيات والضحايا تتزايد كل يوم، متسائلة: "عايزة أعرف هنفضل لحد أمتي كدة أمتي المريض هيدخل مستشفي وهو مطمن وفي أيدي أمينة إمتي هيكون عندنا تغليظ عقوبات للأطباء المستهترين.
وتابعت: طيب إمتي في حالة الخطأ الطبي تقرير الطب الشرعي هيبطل يفبرك سبب الوفاة ويقول هبوط حاد في الدورة الدموية، إمتي هيكون عادل ومنصف للضحايا ؟ طيب بلاش الطب الشرعي، طيب القضايا اللي بيتم حفظها تحت بند يبقي الوضع كما هو علية هتجيب حق اللي ماتوا ازاي ؟ الحقيقة في علامات استفهام كتير محتاجين نفهمها.