أميرة عبيد: عدد ضحايا الأخطاء الطبية "مفزع"

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن الحديث عن ضحايا الأخطاء الطبية وأعدادهم مفزعة جدًا، لافتا أن التقارير السنوية ترصد وقائع أخطاء طبية كل يوم ومع ذلك المراكز الطبية الغير مرخصة موجودة وتعمل بدون رقيب ولا حسيب.





وأضافت "عبيد" خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أعداد الوفيات والضحايا تتزايد كل يوم، متسائلة: "عايزة أعرف هنفضل لحد أمتي كدة أمتي المريض هيدخل مستشفي وهو مطمن وفي أيدي أمينة إمتي هيكون عندنا تغليظ عقوبات للأطباء المستهترين.



