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والد ضحية الإهمال الطبي يكشف تفاصيل ما حدث لابنته قبل وفاتها

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:15 ص
بوابة الفجر
روى جمال سليم، والد ضحية الإهمال الطبي "فاطمة"، تفاصيل ما حدث مع ابنته الراحلة، قائلا إنها كانت حامل وذهبت للولادة بالمستشفى، وقام الطبيب بتوليدها، وبعد الولادة أخبرهم الطبيب إنها ستمكث في المستشفى 3 أيام بسبب جرح الولادة القيصرية.

وأضاف "سليم" خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن زوجته الراحلة أجرت عملية ولادة قيصرية ولم تمكث في المستشفى أكثر من 16 ساعة فقط، وهو ما جعله يتعجب من قرار الطبيب ببقاء ابنته في المستشفى لمدة 3 أيام.

وتابع، أن ابنته فاطمة كانت تبلغ من العمر 31 عاما، ولم تكن تشكو مرضا حينها، ولم يكن يتوقع أن تدخل "فاطمة" المستشفى على قدميها وتخرج بهذا الشكل.

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بوابة الفجر الفجر إهمال طبي

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