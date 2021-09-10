والد ضحية الإهمال الطبي يكشف تفاصيل ما حدث لابنته قبل وفاتها

روى جمال سليم، والد ضحية الإهمال الطبي "فاطمة"، تفاصيل ما حدث مع ابنته الراحلة، قائلا إنها كانت حامل وذهبت للولادة بالمستشفى، وقام الطبيب بتوليدها، وبعد الولادة أخبرهم الطبيب إنها ستمكث في المستشفى 3 أيام بسبب جرح الولادة القيصرية.





وأضاف "سليم" خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن زوجته الراحلة أجرت عملية ولادة قيصرية ولم تمكث في المستشفى أكثر من 16 ساعة فقط، وهو ما جعله يتعجب من قرار الطبيب ببقاء ابنته في المستشفى لمدة 3 أيام.



