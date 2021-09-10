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خال ضحية الإهمال الطبي بأوسيم يستغيث بـ السيسي: "عندنا مافيا مش دكاترة"

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
هاجم محمد إبراهيم، خال فاطمة ضحية الإهمال الطبيي بمدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، الأطباء الذين تسببوا في وفاة نجلة شقيقته قائلا: "عندنا في أوسيم مش دكاترة دول مافيا والمستشفى العام مش شغالة".

وتابع خال الضحية فاطمة خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن "الأطباء مبيروحش المستشفيات عشان المرضى يروحوا العيادات الخاصة ويبتزوهم.

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان معاقبة الأطباء المتسببين في وفاة فاطمة ومراقبة المستشفيات الحكومية والخاصة.

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بوابة الفجر الفجر إهمال طبي

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