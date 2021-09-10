خال ضحية الإهمال الطبي بأوسيم يستغيث بـ السيسي: "عندنا مافيا مش دكاترة"

هاجم محمد إبراهيم، خال فاطمة ضحية الإهمال الطبيي بمدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، الأطباء الذين تسببوا في وفاة نجلة شقيقته قائلا: "عندنا في أوسيم مش دكاترة دول مافيا والمستشفى العام مش شغالة".





وتابع خال الضحية فاطمة خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن "الأطباء مبيروحش المستشفيات عشان المرضى يروحوا العيادات الخاصة ويبتزوهم.



