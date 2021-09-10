مفتش بـ"الأوقاف": حصر تعدد الزوجات في المتعة الجنسية ظلم (فيديو)

قال الدكتور محمود عزب، المفتش بوزارة الأوقاف، وأحد علماء الدين، إن الذين حصروا تعدد الزوجات في المتعة الجنسية ظلموا أنفسهم والدين معا، لافتا أن العلاقة الزوجية علاقة وثيقة جدا، سماها الله "ميثاقا غليظا" لأنها علاقة تقوم على المودة والرحمة وعلى الترابط بين الزوجين.





وأضاف عزب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الله لم يطلق "الميثاق الغليظ" على الإيمان بالله، ولكن سماه في العلاقة بين الزوجين، ليعرف الناس قيمته، مشيرا إلى الزوجة تأثم إذا طلبت الطلاق بغير عذر.



