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مفتش بـ"الأوقاف": حصر تعدد الزوجات في المتعة الجنسية ظلم (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
قال الدكتور محمود عزب، المفتش بوزارة الأوقاف، وأحد علماء الدين، إن الذين حصروا تعدد الزوجات في المتعة الجنسية ظلموا أنفسهم والدين معا، لافتا أن العلاقة الزوجية علاقة وثيقة جدا، سماها الله "ميثاقا غليظا" لأنها علاقة تقوم على المودة والرحمة وعلى الترابط بين الزوجين.

وأضاف عزب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الله لم يطلق "الميثاق الغليظ" على الإيمان بالله، ولكن سماه في العلاقة بين الزوجين، ليعرف الناس قيمته، مشيرا إلى الزوجة تأثم إذا طلبت الطلاق بغير عذر.

وتابع، أن التعدد تدور أحكامه بين الأحكام الخمسة، وهذا يدل على سماحة الدين، وأن الدين عبارة عن صيدلية يدخل إليها المريض أو طالب الدواء فيصرف له الإسلام ما يناسبه، مضيفا من بين الأمور التي يجوز فيها تعدد الزوجات حالات الحرب لقتل العديد من الرجال، مشيرا إلى أن الإسلام وضع العديد من القواعد والشروط التي يجب علينا أن لا نتخلى عنها فالدين جاء لييسر على الناس حياتهم وينظمها.

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