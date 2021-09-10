آخر كلمات ضحية الإهمال الطبي في أوسيم: "أحضني أوي يابا"

قال محمد غباشي، زوج ضحية الإهمال الطبي في أوسيم، إن الطبيب المتابع لحالة زوجته الحامل والتي توفيت بعد إنجابها مباشرة، هو الذي أخبرهما بأنه يجب أن تلد من خلال جراحة "قيصرية" وليست بشكل طبيعي.





وأضاف غباشي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن حالة زوجته الراحلة كانت طبيعية وبصحة جيدة، ونبضها ونبض الجنين كذلك، ورغم ذلك إلا أن الطبيب أخبره بأنها ستبقى معهم في المستشفى لمدة 3 أيام لخطورة جرح الولادة، وهو ما تبين عدم صحته لاحقا.



