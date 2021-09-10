أميرة عبيد عن "الإهمال الطبي": "لا زم نفضح جزارين البشر"

رفضت الإعلامية أميرة عبيد فكرة تصالح المرضى ضحايا الإهمال الطبي، مطالبة الأهالي بعدم التنازل عن حقوقهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مشددة على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تغلط العقوبة.





وأضافت "عبيد" خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "مش كل خطاء يمكن التصالح معاه، خصوصًا إذا تعلق الأمر بحياة الإنسان، الأمر هنا بيتعدي حدود الخطأ وبيوصل لمربع الجريمة، ومينفعش التساهل مع المتسبب فيه، القضية عاجلة ومحتاجة تعديل تشريعي وإجراءات حقيقية علي أرض الواقع لوقف زيادة ضحايا الأخطاء الطبية".



