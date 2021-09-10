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بعد "صفر المية الحالة ضنك".. فيديو جديد يجمع كريم محمود عبد العزيز مع سليمان عيد

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيديو جديد له، يجمعه  مع الفنان سليمان عيد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الثنائي، وهما يؤديان أغنية كان ياما كان لميادة الحناوي بدون صوت، على خلفية تسجيل لمطربين حقيقيين لنفس الأغنية، وبطريقتهما الساخرة المعتادة. 

يذكر أن كلا النجمين، حققا نجاحا وانتشارا سابقا، بفيديوهات التيك توك المشتركة بينهما كان أبرزها غناؤهما لمهرجان “صفر المية الحالة ضنك” الذي حقق مشاهدات بالآلاف عبر حساباتهما على السوشيال ميديا

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