بعد "صفر المية الحالة ضنك".. فيديو جديد يجمع كريم محمود عبد العزيز مع سليمان عيد





نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيديو جديد له، يجمعه مع الفنان سليمان عيد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر الثنائي، وهما يؤديان أغنية كان ياما كان لميادة الحناوي بدون صوت، على خلفية تسجيل لمطربين حقيقيين لنفس الأغنية، وبطريقتهما الساخرة المعتادة.



