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بإطلالة تلقائية.. شيرين تخطف قلوب جمهورها ومحبيها
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:51 ص
شاركت الفنانة شيرين رضا، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وطلت شيرين رضا بفستان أنيق عاري ألاكتاف باللون البرتقالي، واعتمدت على مكياج خفيف، أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
وتنتظر شيرين رضا في الوقت الحالي عرض أكثر من فيلم منهم "قمر 14" مع خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وغادة عادل ومن المقرر أن يعرض في مهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى فيلم "تحت تهديد السلاح" التي تستكمل تصويره في الوقت الحالي ويشاركها البطولة حسن الرداد ومي عمر