بإطلالة تلقائية.. شيرين تخطف قلوب جمهورها ومحبيها









شاركت الفنانة شيرين رضا، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وطلت شيرين رضا بفستان أنيق عاري ألاكتاف باللون البرتقالي، واعتمدت على مكياج خفيف، أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



