تفاصيل أول مكالمة بين بايدن والرئيس الصيني

كشف البيت الأبيض، عن تفاصيل أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، وهي تعتبر أول مكالمة هاتفية بينهما منذ 7 أشهر.





وحسب قناة العربية الإخبارية، فقد أكد البيت الأبيض، أن بايدن يسعى لتجنب حصول "نزاع غير مقصود" في العلاقات الأميركية الصينية.



