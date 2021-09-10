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تفاصيل أول مكالمة بين بايدن والرئيس الصيني

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:00 ص
جو بايدن
جو بايدن
كشف البيت الأبيض، عن تفاصيل أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، وهي تعتبر أول مكالمة هاتفية بينهما منذ 7 أشهر.

وحسب قناة العربية الإخبارية، فقد أكد البيت الأبيض، أن بايدن يسعى لتجنب حصول "نزاع غير مقصود" في العلاقات الأميركية الصينية.

من جانبها، قالت الصين، إن سياسة الولايات المتّحدة تجاه الصين تسبّبت بـ"صعوبات خطيرة"، مشدّدًا على أنّ إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح أمر بالغ الأهمية "لمصير العالم".

الكلمات المفتاحية

جو بايدن بوابة الفجر الفجر الرئيس الصيني

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