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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 10-9-2021

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:10 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الفاكهة في مصر اليوم الجمعة مع استقرار العرض والطلب فى الفترة الأخيرة بعد الارتفاع الموسمي بجانب حرص التجار على عدم تخزين البضائع لفترة طويلة فى ظل تلك الموجة الحارة التى تمر بها البلاد والتى قد تتسبب فى فساد الخضراوات والفاكهة.


أسعار الفاكهة في مصر 

سعر البرتقال صيفي من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر اليوسفي من 4: 8 جنيهات للكيلو

سعر جريب فروت من 7: 10 جنيهات للكيلو

سعر الليمون بلدي 6: 16 جنيها للكيلو

سعر الليمون اضاليا 6 جنيهات للكيلو

سعر العنب البناتى الأصفر من 12.5: 22.5 جنيه للكيلو

سعر العنب البناتى الأحمر من 12.5: 22.5 جنيه للكيلو

سعر التفاح المصرى «البلدى» من 9 إلى 15 جنيها للكيلو

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17: 23 جنيها للكيلو

سعر التفاح جولدن من 19: 21 جنيها للكيلو

سعر التفاح سوري لبناني من 19: 23 جنيها للكيلو

سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الفراولة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الكنتالوب من 2.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الشمام من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو

سعر البطيخ 1 (8 :10 كجم) من 32: 40 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 2 (6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 3 (4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة

سعر الخوخ البلدي عرايشى من 6: 9 جنيهات للكيلو

سعر البرقوق الياباني من 10 إلى 15 جنيها للكيلو

سعر البرقوق السكرى من 15 إلى 20 جنيها للكيلو

سعر البرقوق الانجليزى 10 جنيهات للكيلو

سعر البشملة 15 جنيها للكيلو

سعر المشمش عمار من 12 إلى 18 جنيها للكيلو

سعر المشمش السويسى من 8 إلى 12 جنيها للكيلو

سعر المشمش الفيومى من 8 إلى 12 جنيها للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيها للكيلو

سعر الأناناس 35 جنيها للكيلو

سعر الكيوي 26 جنيها للكيلو

سعر الأفوكادو من 30 إلى 40 جنيها للكيلو

سعر الموز المغربي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

سعر الموز البلدي من 5: 7 جنيهات للكيلو

سعر الموز البيكو من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

سعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها للكيلو

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مصر اسعار الموز اسعار الفاكهة اسعار البرتقال

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