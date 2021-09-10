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عاطف بشاي: ممدوح الليثي أبي الروحي وأعطاني الفرصة لكتابة أول فيلم تليفزيوني

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:12 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
  

أوضح السيناريست الشهير عاطف بشاي في تصريح صحفي خاص ان السيناريست والمنتج الكبير وعملاق الدراما ممدوح الليثى كان بمثابة الأب الروحى لى، وهو الذى أعطانى الفرصة لكتابة سيناريو أول فيلم تليفزيونى حينما كان مسئولا أن ورئيسًا قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري في عهده الذهبي ، ثم توالت الأعمال لأكتب 15 فيلما تليفزيونيا فى عهده، منها دموع صاحبة الجلالة، لا, ست الحسن، 

وتابع بشاي وتقديرا لمسيرة الراحل العظيم ممدوح الليثي واسهامات ودوره ومكانته الكبيره في السينما والدراما المصرية والعربية ، فقد قمت بعمل كتاب عن الراحل الكبير تحت عنوان  "ممدوح الليثى نهر لا ينضب"، وفيه أرصد خصائصه وصفاته وأهميته لأننى كنت أرافقه كظله على مدى 30 سنة، وهو صاحب الفضل فى معظم المشاريع المهمة لى فى التليفزيون.

ويذكر ان عاطف بشاي كاتب وسيناريست مصري، له العديد من الأعمال بين السينما والتليفزيون، من أفلامه: (إلى أين تأخذني هذه الطفلة، الملائكة لا تسكن الأرض، اللص، ونسيت أني امرأة)، ومن مسلسلاته: (اللقاء الثاني، حضرة المحترم، السندريلا).

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