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المقاومة: طالبان طردت آلاف الأشخاص من بنجشير

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:25 ص
طالبان
طالبان
وكالات

قال علي نزاري المتحدث باسم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، إن حركة طالبان طردت آلاف الأشخاص من إقليم بنجشير.
وشدد نزاري، على أن عناصر الحركة، يقومون بعمليات تطهير عرقي في المنطقة.

وأضاف نزاري، في تغريدة على تويتر: "العالم لا يزال يراقب الوضع، ويتجاهل ما يجري".

ودعا المتحدث، المجتمع الدولي إلى التدخل في الأحداث الجارية في منطقة بنجشير.

بعد سيطرة "طالبان" على كابل وباقي المناطق في أفغانستان، بقيت محافظة بنجشير الواقعة شمال شرق العاصمة كابل، عصية على الحركة.


وأعلنت "جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان"، بقيادة أحمد مسعود، نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود، مناهضتها لحركة طالبان وحذرتها من دخول بنجشير.

هذا ولا تزال المعارك متواصلة في آخر معقل بأفغانستان مناهض لحركة طالبان. وتتضارب أقوال طالبان والميليشيات المناهضة لها، حول النجاحات في ساحات القتال.

الكلمات المفتاحية

طالبان بنجشير المقاومة

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