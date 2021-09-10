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موعد مباراة مصر ضد ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:31 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمود دياب
يبحث عشاق ومحبي منتخب مصر الأول، عن موعد لقاء الفراعنة المقبل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي منتخب مصر الأول، مع نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022

موعد مباراة مصر وليبيا

لم يتحدد بعد الموعد النهائي لمباراة مصر وليبيا، لكنه سيكون في التوقف الدولي القادم وتحديدًا في أحد الأيام بين 6 و9 أكتوبر 2021.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.

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