موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الليجا والقنوات الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل 12 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره سيلتا فيجو يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.





ويحتل فريق ريال مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد فريق سيلتا فيجو في المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيده.



