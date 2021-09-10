إقامة صلوات تجنيز كاهن كنيسة الهوكارية



صلوات التجنيز

صلى صلوات التجنيز إلى جانب نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، نيافة الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، ومجمع كهنة إيبارشية البحيرة، ووفود رهبانية من أديرة وادي النطرون.



الباابا تواضروس ينعي

ورقد القمص يحنس كاما اليوم عن عمر قارب ٥٧ سنة بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية أكثر من ٢٥ سنة، ونعاه قداسة البابا تواضروس الثاني.

أقيمت صلوات تجنيز القمص يحنس كاما زكي كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بالهوكارية، وادى النطرون وكنيسة الشهيد مارجرجس بسوسنة الوادي، وادى النطرون التابعتين لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالهوكارية.