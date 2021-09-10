Advertisements

لمحدودي الدخل.. شروط الحصول على شقق بنك الاسكان والتعمير 2021

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:38 ص
شقق بنك الاسكان والتعمير 2021
شقق بنك الاسكان والتعمير 2021
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرار بمد فترة التسجيل وحجز الوحدات السكنية المطروحة من بنك الاسكان والتعمير 2021، والتي تستهدف الشباب محدودي الدخل، حيث يتم من خلال مبادرة "سكن لكل المصريين 2" قبول طلبات المتقدمين وفقًا لشروط الحصول على شقق بنك الإسكان والتعمير، التي يجب مراعاة توافرها لدى الجميع.

شروط الحصول على شقق بنك الاسكان والتعمير 2021

- أن يكون المتقدم من مصري الجنسية.

- الحد الأدنى للعمر المسموح به 21 عامًا.

- الحد الأدنى للدخل الشهري المسموح به بالنسبة للأعزب 4,500 جنيه وللأسرة 6,000 جنيه.
- يسمح بالتقديم والحجز لوحدة سكنية واحدة فقط ولا يسمح بالتقديم لأكثر من وحدة سكنية.

- لا يقبل بطلبات المتقدمين للتسجيل ممن سبق وتم تخصيص وحدات سكنية أو قطع أراضي سابقة في مشروعات أخرى خاصة بالدولة.

- لا يقبل بطلبات المتقدمين للتسجيل، ممن سبق لهم واستفادوا من أي من القروض التعاونية أو الدعم المقدم للمشروعات القومية للإسكان.

- التقديم متاح فقط لأبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية أو المرتبطين بعمل في نفس المحافظة.

آخر موعد لحجز الوحدات السكنية
كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال تصريحات سابقة، عن قرار الوزارة الخاص بمد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مبلغ مقدم جدية الحجز لمختلف الوحدات السكنية التي طرحتها الوزارة في مبادرة سكن لكل المصريين 2، وكشف أيضًا أن فترة التقديم والحجز للراغبين مستمرة حتى يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري 2021.

الكلمات المفتاحية

مبادرة سكن لكل المصريين 2 شقق بنك الاسكان والتعمير 2021 سكن لكل المصريين 2 الاسكان والتعمير 2021

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يُعلن رحيل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"التنمية الصناعية" يوافق على تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى للصحفيين

مفأجاة.. "الإسكان" تخصص وحدات سكنية للمعلمين بأقساط رمزية- تعرف على التفاصيل

تعرف على شروط الحصول على وحدة سكنية بالأقصر

كراسه شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 14 تعرف علي الأسعار والشروط للحصول علي وحدة سكنية

(من هنـــــــاااااااا) كراسة شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2020 لحجز 125 ألف وحدة سكنية في مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2021 عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي.. اعرف الشروط التقديم shmff.gov.eg

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements