لمحدودي الدخل.. شروط الحصول على شقق بنك الاسكان والتعمير 2021

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرار بمد فترة التسجيل وحجز الوحدات السكنية المطروحة من بنك الاسكان والتعمير 2021، والتي تستهدف الشباب محدودي الدخل، حيث يتم من خلال مبادرة "سكن لكل المصريين 2" قبول طلبات المتقدمين وفقًا لشروط الحصول على شقق بنك الإسكان والتعمير، التي يجب مراعاة توافرها لدى الجميع.





شروط الحصول على شقق بنك الاسكان والتعمير 2021





- أن يكون المتقدم من مصري الجنسية.





- الحد الأدنى للعمر المسموح به 21 عامًا.





- الحد الأدنى للدخل الشهري المسموح به بالنسبة للأعزب 4,500 جنيه وللأسرة 6,000 جنيه.

- يسمح بالتقديم والحجز لوحدة سكنية واحدة فقط ولا يسمح بالتقديم لأكثر من وحدة سكنية.





- لا يقبل بطلبات المتقدمين للتسجيل ممن سبق وتم تخصيص وحدات سكنية أو قطع أراضي سابقة في مشروعات أخرى خاصة بالدولة.





- لا يقبل بطلبات المتقدمين للتسجيل، ممن سبق لهم واستفادوا من أي من القروض التعاونية أو الدعم المقدم للمشروعات القومية للإسكان.





- التقديم متاح فقط لأبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية أو المرتبطين بعمل في نفس المحافظة.





آخر موعد لحجز الوحدات السكنية

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال تصريحات سابقة، عن قرار الوزارة الخاص بمد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مبلغ مقدم جدية الحجز لمختلف الوحدات السكنية التي طرحتها الوزارة في مبادرة سكن لكل المصريين 2، وكشف أيضًا أن فترة التقديم والحجز للراغبين مستمرة حتى يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري 2021.