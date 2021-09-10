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الليلة.. العقيد محمد ابو ستيت ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:41 ص
محمد ابو ستيت
محمد ابو ستيت
الفجر الفني


في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدا الجمعة على شاشة قناة الحياة ، يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثي العقيد الدكتور محمد عبدة ابو ستيت احد رجال القوات المسلحة القوات الجوية ، وبطل العالم فى الكيك بوكسينج  ، و الباحث فى علوم الفضاء . 

ويتحدث خلال الحلقة عن بدايته وكيف مارس رياضة الكيك بوكسنج ولماذا اختارها وكيف تفوق بها حتي اصبح بطل العالم في تلك الرياضة 

وعن كواليس مشاركته في تلك الرياضة واقرب البطولات والمباريات وكيف استطاع ان يوازن بين حياته الخاصة ومشاركته في تلك البطولات 

تذاع حلقة واحد من الناس غدا في العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة

الكلمات المفتاحية

محمد ابو ستيت كيك بوكس بطولات العاب قوة

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