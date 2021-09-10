الليلة.. العقيد محمد ابو ستيت ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"









في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدا الجمعة على شاشة قناة الحياة ، يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثي العقيد الدكتور محمد عبدة ابو ستيت احد رجال القوات المسلحة القوات الجوية ، وبطل العالم فى الكيك بوكسينج ، و الباحث فى علوم الفضاء .





ويتحدث خلال الحلقة عن بدايته وكيف مارس رياضة الكيك بوكسنج ولماذا اختارها وكيف تفوق بها حتي اصبح بطل العالم في تلك الرياضة





وعن كواليس مشاركته في تلك الرياضة واقرب البطولات والمباريات وكيف استطاع ان يوازن بين حياته الخاصة ومشاركته في تلك البطولات



