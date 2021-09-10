Advertisements

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 10-9-2021

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:58 ص
بوابة الفجر
شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة، استقرارا وفقا لأسعار سوق العبور للجملة، وسجلت أسعار الطماطم 1.5-2.5 جنيه للكيلوأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

 ماهي أسعار الخضراوات اليوم ؟

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2- 5.5 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 5-10جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو.

الكلمات المفتاحية

سعر الطماطم سعر الخضار سعر الباذنجان اسعار الخضراوات

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يُعلن رحيل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم السبت 7-8-2021 في أسواق الجملة

أسعار الخضراوات اليوم الأحد 8-8-2021 في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 10-8-2021 في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 11-8-2021 في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 13-8-2021 فى سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 17-8-2021 في سوق العبور

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements