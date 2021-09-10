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الصين تتعهد بتقديم 30 مليون دولار و3 ملايين جرعة لقاح كورونا لأفغانستان

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:55 ص
وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني
وكالات


تعهدت الصين بتقديم مساعدات طارئة بقيمة 200 مليون يوان (أكثر من 30 مليون دولار) لأفغانستان، بما في ذلك ثلاثة ملايين جرعة من لقاحات كوفيد -19 وإمدادات غذائية.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن أفغانستان "تقف على مفترق طرق وتواجه أزمات إنسانية بما في ذلك جائحة كوفيد -19".

ونقلت صحيفة "هونغ كونغ فري برس" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، قوله "بعد تحقيق الأمن والشروط الأخرى، فإن الصين مستعدة لمساعدة أفغانستان في بناء مشروعات تساعد على تحسين معيشة الناس".

وتأتي مساعدة لأفغانستان بعد وقت قصير من إظهار بكين رغبتها في الحفاظ على التواصل مع الحكومة المؤقتة الجديدة التي شكلتها "طالبان". ورحبت بتشكيل "طالبان" لحكومة، قالت إنها "خطوة ضرورية لاستعادة النظام" في البلاد.

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا الصين افغانستان

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