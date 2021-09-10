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موعد مباراة إنتر ميلان ضد سامبدوريا في الكالتشيو والقنوات الناقلة لها

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:02 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
ريهام عبد المحسن
تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإيطالية مباراة إنتر ميلان ضد سامبدوريا من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موقف إنتر ميلان وسامبدوريا في جدول الدوري الإيطالي

يحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم برصيد 6 نقاط حصدها من مبارتين، حيث فاز فيهما ولم يتعادل أو يخسر أية مباراة ويسعى الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني الجديد لإسعاد جماهير الفريق والمنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى المحافظة على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي.

في حين يحتل سامبدوريا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد نقطة واحدة حصدها من مبارتين ، حيث تعادل في مباراة واحدة وخسر الأخرى ويسعى للمنافسة بقوة في الموسم الحالي وخطف أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد سامبدوريا في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان و سامبدوريا يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي) معقل سامبدوريا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنواتMatch Football 1 و BT Sport 1 HD و Eleven Sports 2 HD و beIN Sports FR HD 2 ببث المباراة.

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