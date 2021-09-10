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إبراهيم سعيد يوجه رسالة إلى الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:02 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
الفجر الرياضي
وجه إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق رسالة إلى الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر والذي ضم مجموعة قوية من اللاعبين السابقين للفراعنة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "مبسوط جدا بالاسماء المتواجده في الجهاز الفني لمنتخب مصر  واضافه لمنتخب مصر تواجدهم ".

وواصل: "طبعا كابتني واخويا الكبير ك ضياء السيد ومحمد شوقي صديق الملاعب".
 
وتابع: "وعصام الحضري افضل حارس في تاريخ مصر عن جداره واستحقاق انضمامه للجهاز واخرهم الصخره وائل جمعه بعد اللوك الجديد بالتوفيق لكم جميعا".

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منتخب مصر رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابراهيم سعيد

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