لهذا السبب.. رنا سماحة تتصدر تريند "جوجل"

تصدرت الفنانة رنا سماحة مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعد استضافتها في برنامج "٨ الصبح"، التي أصرت خلاله على عدم الحديث عن حياتها الشخصية؛لأنها ترى أن حياتها الشخصية شئ خاص بها، وليست مباحة للنشر والإعلام.وقالت رنا سماحة خلال ذلك اللقاء أنها ستلتزم الصمت فيما يخص حياتها الزوجية؛ لأن لها ابناً سوف يأتي للدنيا خلال الأشهر المقبلة، وهي ترغب في أن يعيش حياة سوية، مُضيفة :"في حاجات كتير حياتي ممكن الناس تركز فيها غير لحظات الضعف، أنا بخير، وقوية وقادرة اتخطى أي حاجة، فياريت تشوفوا شغلي وفني، و الجزء الإيجابي في حياتي".

وأصبحت رنا سماحة حديث السوشيال ميديا،بعد رفضها للحديث عن حياتها الشخصية، وأشاد عدد كبير من جمهورها بإصرارها وذكاءها في التعامل مع ذلك الأمر، وجاءت التعليقات على الحلقة كالآتي :"صباح الخير، كنت عايزة اقول يسلم نضجك وذكائك وكاريزمتك يا رنا"، "عندنا فنانة من طراز رفيع،لباقة، ثقافة، رقي، ذكاء، محاورة، شاطرة، مسيطرة على الحوار، فخرنا فيكي تعدى الحدود والمجرات".

وفي سياق آخر، طرحت رنا سماحة طرحت مؤخراً كليب "أستاذ تمثيل" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" ، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخراني، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر ماهر صلاح.