Advertisements

لهذا السبب.. رنا سماحة تتصدر تريند "جوجل"

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:47 ص
رنا سماحة
رنا سماحة
هبة أحمد
تصدرت الفنانة رنا سماحة مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع "جوجل"، وذلك بعد استضافتها في برنامج "٨ الصبح"، التي أصرت خلاله على عدم الحديث عن حياتها الشخصية؛لأنها ترى أن حياتها الشخصية شئ خاص بها، وليست مباحة للنشر والإعلام.

وقالت رنا سماحة خلال ذلك اللقاء أنها ستلتزم الصمت فيما يخص حياتها الزوجية؛ لأن لها ابناً سوف يأتي للدنيا خلال الأشهر المقبلة، وهي ترغب في أن يعيش حياة سوية، مُضيفة :"في حاجات كتير حياتي ممكن الناس تركز فيها غير لحظات الضعف، أنا بخير، وقوية وقادرة اتخطى أي حاجة، فياريت تشوفوا شغلي وفني، و الجزء الإيجابي في حياتي".

وأصبحت رنا سماحة حديث السوشيال ميديا،بعد رفضها للحديث عن حياتها الشخصية، وأشاد عدد كبير من جمهورها بإصرارها وذكاءها في التعامل مع ذلك الأمر، وجاءت التعليقات على الحلقة كالآتي :"صباح الخير، كنت عايزة اقول يسلم نضجك وذكائك وكاريزمتك يا رنا"، "عندنا فنانة من طراز رفيع،لباقة، ثقافة، رقي، ذكاء، محاورة، شاطرة، مسيطرة على الحوار، فخرنا فيكي تعدى الحدود والمجرات". 

وفي سياق آخر، طرحت رنا سماحة طرحت مؤخراً كليب "أستاذ تمثيل" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" ، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخراني، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر ماهر صلاح.

الكلمات المفتاحية

رنا سماحة البوم رنا سماحة اغاني رنا سماحة

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 13 ساعة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

خالد بيومي يكشف عن أهم قرارين لاتحاد الكرة

منذ ساعة و 25 دقيقة

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

رنا سماحة تتألق في حفلها بالكريسماس بمول العرب (صور)

أول تعليق لـ رانا سماحة بعد تعرضها لحادث سير

هاني صارو يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تعاونه مع رنا سماحة

رنا سماحة تطرح أغنية جديدة بعنوان "100 مليون عاملة" عبر "يوتيوب"

رنا سماحة تروج لأغنيتها الجديدة " 7 رجالة".

"هاخد بالى" أغنية جديدة لـ رنا سماحة بتوقيع حسام سعيد وسامر أبو طالب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

10:30 ص

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

09:31 ص

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements