الطالع الفلكى الجُمعَه 10/9/2021..جُرْعَة إطْمِئنَان!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العقرب.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 5 نَسِيئ قبطى ، 10 أيْلُول رُومى ، 3 صَفَر، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:-الإنسان مَبِيْحِبّشْ غير مَرّة واحدة فَحَيَاته ، وبالنّسْبَالى المَرّة دى كانت حضرتِكْ.(نُورالشريف من فيلم البعض يذهب للمأذون مرّتين-1978)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تنتقل لبُرج العقرب - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من برج الميزان لبرج العقرب فى العاشرة و 40 دقيقة مساء اليوم ، وسوف تبقى فيه لتنتقل للقوس فى الواحدة و21 دقيقة ظهر يوم 7 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى العذراء.(تنتقل للميزان فى 22 سبتمبر)

(عطارد) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 6 نوفمبر)

(الزّهرة) ----- فى العقرب.(تنتقل للقوس فى 7 أكتوبر)

(القمر) ------ فى العقرب.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى العذراء.(ينتقل للميزان فى 15 سبتمبر)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)





الزّهرة فى برج العقرب الذى يرمزللمعارك خلف الأبواب المُغلقة توفّر للزوجات فرصة أداء واجباتهنّ الزوجيّة بكفاءة لكن بصبغة عدائيّة فالعقرب يحكمه المرّيخ والعقرب يرمز للأداء الزوجى (إنتقال سائل من جسد لآخر) ولاعيب طالما بالحلال ، العقرب مشهور بالتشكّك والإرتياب والغيرة لذا إنتبه لنطق إسم زوجتك صحيحاً منعاً لمشاكل واردة ليست محلاً للإستخفاف ، تفتيش ملابس الزوج و حافظة نقودة وهاتفه النقّال وارد وعلى الزوج تقبّل تلك الإجراءات المُستفزّة لكنها تُعطى الزوجة/الزهرة جرعة إطمئنان بشكل خفى مُستتر/العقرب تحت سطح البحر كنموذج ميرفت أمين بفيلم البعض يذهب للمأذون مرتين ، كما أن الزهرة بالعقرب مفيد لكشف صداقة تبدومن ظاهرها جميلة/الزهرة لكنها تحمل بذور الحقد من باطنها/تحت سطح البحر كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة ،العقرب يرمز للسموم ،إذاً هى فترة مُناسبة لتنقية جسمك من سموم التدخين أو تناول أدوية الأمراض الصدرية وإزالة البلغم والتعافى من أمراض الكلى والكبد إن وُجِدَتْ ، بمشيئة الله تَعَالى.

*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أقرب المُقربين قد لايرغب فى مدّ يد المساعدة لك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج الثور: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.





برج الجوزاء: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج السّرطان: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: التحكم بتسلّط فى كل صغيرة وكبيرة فى المنزل قد يؤدى لنتائج عكسية ، الجميع يحتاج لمساحته الخاصة وتنفس الهواء المُنعش ولست أنت فقط.

برج العذراء: توفيرك لوظيفة لمُحتاج أفضل من أموال قد تُساعده بها ،علّمنى الصّيد بدلاً عن إعطائى سمكةً كل يوم.





برج الميزان: تلبية إحتياجات الأسرة ليست عملاً تافهاً رغم بساطته، لا داعى للشكوى خاصةً أن هناك من يمدّ نحوك يد المساعدة.





برج العقرب: لك سمعة ممتازة كرجل أسرة طيّب ومثالى، وهذا يعنى إصلاح العلاقات وتسوية النزاعات بين أفراد العائلة والإبتعاد عن محاكم الأسرة.





برج القوس: مشاكل النّوم قد يكون سببها توتّرك وعدم إستقرارك النّفسى، إحرص على تأدية فروضك الدّينيّة دون تقصير.





برج الجدى: يوم مناسب لأداء الواجبات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ، زيارة المرضى من الأقرباء أو الأصدقاء والمُشاركة فى فاتورة علاج أحدهم إن أمكنك.





برج الدّلو: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الحوت: فى المُناسبات وتجمّعات الأقارب، تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.











