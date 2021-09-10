Advertisements

مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:30 ص
برشلونة
برشلونة
أميرة فطيم
تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز، غدا السبت الموافق 11 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى يوم الإثنين 13 من ذات الشهر.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 7 نقاط، متساويا بنفس عدد الرصيد مع كلا من، إشبيليه وفالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وريال مايوركا.

وفيما يلي مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإسباني:-

1- يوم السبت 11 سبتمبر
-ليفانتي ضد رايو فاليكانو، الساعة 6:30 مساء
-أتلتيك بيلباو ضد مايوركا، الساعة 9:00 مساء

2- يوم الأحد 12 سبتمبر
-إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد، الساعة 2:00 ظهرا
-أوساسونا ضد فالنسيا، الساعة 4:15 مساء
-قادش ضد ريال سوسيداد، الساعة 6:30 مساء
-ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، الساعة 9:00 مساء

3- يوم الإثنين 13 سبتمبر
-خيتافي ضد إلتشيه، الساعة 8:00 مساء
-غرناطة ضد ريال بيتيس، الساعة 10:00 مساء

الكلمات المفتاحية

رياضة الدوري الاسباني الدوري اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تحدي ناري في انتظار ريال مدريد بالجولة الرابعة من الليجا

جدول مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر بالدوري الإسباني

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد مايوركا

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 4/10/2020

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد الأولى في الدوري الإسباني 2021 - 2022

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

09:31 ص

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements