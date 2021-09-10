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مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:30 ص
أميرة فطيم
تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز، غدا السبت الموافق 11 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى يوم الإثنين 13 من ذات الشهر.
ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 7 نقاط، متساويا بنفس عدد الرصيد مع كلا من، إشبيليه وفالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وريال مايوركا.
وفيما يلي مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإسباني:-
1- يوم السبت 11 سبتمبر
-ليفانتي ضد رايو فاليكانو، الساعة 6:30 مساء
-أتلتيك بيلباو ضد مايوركا، الساعة 9:00 مساء
2- يوم الأحد 12 سبتمبر
-إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد، الساعة 2:00 ظهرا
-أوساسونا ضد فالنسيا، الساعة 4:15 مساء
-قادش ضد ريال سوسيداد، الساعة 6:30 مساء
-ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، الساعة 9:00 مساء
3- يوم الإثنين 13 سبتمبر
-خيتافي ضد إلتشيه، الساعة 8:00 مساء
-غرناطة ضد ريال بيتيس، الساعة 10:00 مساء