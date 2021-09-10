الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

يقترب نادي الزمالك من الإعلان رسميا عن ضم أحد لاعبيه السابقين، في صفقة جاءت بناء على طلب المدير الفني باتريس كارتيرون.





عقد مسئولو الزمالك جلسة مساء أمس الخميس، مع التونسي حمدي النقاز من أجل إنهاء الأمور بين الطرفين والتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي.





ووفقا لتقارير صحفية فإنه تم الاتفاق على بنود التعاقد، والتوصل لاتفاق بين الطرفين.





وتابعت التقارير: " من المقرر أن يعقد مسئولو نادي الزمالك اجتماعا مماثلا مع النقاز خلال الساعات المقبلة لإنهاء كافة التفاصيل".

