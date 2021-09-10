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طبيب يكشف مفاجأة سارة لـ الحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، على إصابة طبيبة صيدلانية بفيروس كورونا 5 مرات خلال عام ونصف.
أمر يدعو للاستغراب
وقال "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إنه أمر يدعو للاستغراب، مشددا على أهمية الحصول على اللقاح، مضيفا مطمئنا الحاصلين على لقاح كورونا أنه لم يتم حجز أي حالة مصابة بفيروس كورونا بدرجة شديدة في المستشفي وكانت حاصلة على التطعيم.
حدوث إصابة خمس مرات "كتير"
وأضاف الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أنه تم رصد حالات أصيبت بفيروس كورونا مرتين، ولكن حدوث إصابة خمس مرات "كتير".

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