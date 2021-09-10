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ولي العهد يستقبل رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:53 ص
ولي العهد
ولي العهد
الفجر السعودي


استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي مساء أمس الخميس في قصر نيوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما للجمعية الفيدرالية الروسية ليونيد سلوتسكي.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فقد "جرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى مشعل بن فهم السلمي.

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ولي العهد السعودية

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