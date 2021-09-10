Advertisements

الغنوشي يقلص مكتب تنفيذي "النهضة" من 40 إلى 19 عضوا

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 09:56 ص
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
وكالات


أجرى رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، الخميس، تعديلا على تركيبة المكتب التنفيذي للحزب بتقليص عدد الأعضاء من 40 إلى 19 عضوا، مع إدخال تحويرات في بعض المهام.

وقال نور الدين البحيري، نائب رئيس الحركة المشرف على الشأن الداخلي، لوكالة الأناضول إن "تقليص عدد أعضاء المكتب التنفيذي من 40 إلى 19 عضوا جاء تنفيذا لمخرجات الحوار الذي تمّ في مجلس شورى الحركة حول الوضع الداخلي للحركة والتحديات المطروحة".

وفي 24 أغسطس الماضي قررت "النهضة" إعفاء جميع أعضاء مكتبها التّنفيذي، وإعادة تشكيله "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة"، وذلك بعد نحو أسبوعين من تشكيلها لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية بالبلاد، برئاسة عضو مكتبها التنفيذي محمد القوماني.

وأضاف البحيري أن "التحديات المطروحة على الحركة وطنيا متمثلة فيما حصل يوم 25 يوليو الماضي (إشارة لقرارات الرئيس قيس سعيد) إضافة لتحدٍ داخلي يتمثل في إنجاز مؤتمر الحركة في أواخر ديسمبر المقبل بحثا عن النجاعة في مواجهة التحديات".

وفسر أن "هذه التحديات تتطلب إعادة هيكلة المكتب التنفيذي ليكون أكثر نجاعة وقدرة على التحرك وتحسين الأداء".

ووفق بيان للنهضة، الخميس، سيعرض الغنوشي التركيبة الجديدة (للمكتب التنفيذي) على مجلس الشورى للتزكية في أول دورة قادمة له (لم يحدد موعدها)، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحركة.

وأبرز ما جاء في التعديل الجديد أن الغنوشي سيكون لها 5 نواب وهم: وسيلة الزغلامي، نائب رئيس مشرفة على فضاء المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة، وعلي العريض، نائب رئيس مشرف على الفضاء السياسي.

إضافة لـ"نور الدين البحيري"، نائب رئيس مشرف على الفضاء الداخلي، والعجمي الوريمي، نائب رئيس مشرف على الفضاء الاستراتيجي، ومنذر الونيسي، نائب رئيس مشرف على الفضاء المجتمعي.

وفي 25 يوليو، قرر الرئيس سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

الكلمات المفتاحية

راشد الغنوشي حركة النهضة تونس النهضة

أخبار تهمك

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي: راشد الغنوشي هو مرشحنا للانتخابات الرئاسية

"النهضة التونسية" تصادق على ترشيح الغنوشي في الانتخابات التشريعية

النهضة تكشف في ندوة صحفية عن رؤساء قائماتها للإنتخابات التشريعية القادمة

البحيري: 'إذا قدمنا مرشحا للرئاسية من النهضة سيكون الغنوشي أو من يرشحه'

الغنوشي يطلق حملته الانتخابية من عدد من الأحياء الشعبية بالعاصمة

هل ترشّح حركة النهضة إمرأة لرئاسة الحكومة التونسية؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

09:31 ص

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements