Advertisements

تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره نادي إنبي، ضمن منافسات بطولة كأس مصر .


وسيلاقي المارد الأحمر مع نظيره الفريق البترولي إنبي يوم 25 سبتمبر الجاريي، في إطار مواجهات دور الـ16 من كأس مصر.


وستلعب المباراة بين الأهلي وإنبي على استاد الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.


كما ستنقل المباراة  بين الأهلي وإنبي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري للمباريات المحلية.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر موعد مباراة الاهلي المقبلة مصر كأس مصر

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 16 ساعة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة وترتيب الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة فى كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في دور الـ16 بكأس مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

09:31 ص

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements