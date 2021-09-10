تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره نادي إنبي، ضمن منافسات بطولة كأس مصر .









وسيلاقي المارد الأحمر مع نظيره الفريق البترولي إنبي يوم 25 سبتمبر الجاريي، في إطار مواجهات دور الـ16 من كأس مصر.









وستلعب المباراة بين الأهلي وإنبي على استاد الإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.









كما ستنقل المباراة بين الأهلي وإنبي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري للمباريات المحلية.