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ترتيب الدوري الأسباني بعد مرور ثلاثة جولات
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:04 ص
محمد نادر
يستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة من عمر البطولة والمقرر لها يوم السبت الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري.
ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة القادمة
ومن المقرر أن تستأنف البطولة يوم السبت المقبل الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، بعد نهاية التوقف الدولي الخاص بمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وتعود منافسات الدوري الإسباني بلقاء ليفانتي ضد رايو فاييكانو، والمقرر لها أن تنطلق في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سيوتات دي فالنسيا".
وجاء ترتيب الدوري الاسباني على النحو التالي:
1- ريال مدريد، 7 نقاط.
-2 إشبيلية، 7 نقاط.
3- فالنسيا، 7 نقاط.
4- برشلونة، 7 نقاط.
5- أتلتيكو مدريد، 7 نقاط.
6- مايوركا، 7 نقاط.
7- ريال سوسيداد، 6 نقاط.
8- أوساسونا، 5 نقاط.
9- أتلتيك بلباو، 5 نقاط.
10- رايو فايكانو، 3 نقاط.
11- فياريال، 3 نقاط.
12- قادش، نقطتان.
13- ليفانتي، نقطتان.
14- ريال بيتيس، نقطتان.
15- إلتشي، نقطتان.
16- إسبانيول، نقطتان.
17- غرناطة، نقطتان.
18- سيلتا فيجو، نقطة.
19- خيتافي، بلا نقاط.
20- ألافيس، بلا نقاط.