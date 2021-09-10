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ترتيب الدوري الأسباني بعد مرور ثلاثة جولات

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
يستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة من عمر البطولة والمقرر لها يوم السبت الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة القادمة
ومن المقرر أن تستأنف البطولة يوم السبت المقبل الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، بعد نهاية التوقف الدولي الخاص بمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتعود منافسات الدوري الإسباني بلقاء ليفانتي ضد رايو فاييكانو، والمقرر لها أن تنطلق في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سيوتات دي فالنسيا".

وجاء ترتيب الدوري الاسباني على النحو التالي:

1- ريال مدريد، 7 نقاط.
-2 إشبيلية، 7 نقاط.
3- فالنسيا، 7 نقاط.
4- برشلونة، 7 نقاط.
5- أتلتيكو مدريد، 7 نقاط.
6- مايوركا، 7 نقاط.
7- ريال سوسيداد، 6 نقاط.
8- أوساسونا، 5 نقاط.
9- أتلتيك بلباو، 5 نقاط.
10- رايو فايكانو، 3 نقاط.
11- فياريال، 3 نقاط.
12- قادش، نقطتان.
13- ليفانتي، نقطتان.
14- ريال بيتيس، نقطتان.
15- إلتشي، نقطتان.
16- إسبانيول، نقطتان.
17- غرناطة، نقطتان.
18- سيلتا فيجو، نقطة.
19- خيتافي، بلا نقاط.
20- ألافيس، بلا نقاط.

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