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برلماني ناعيًا "العربي": كانت له مسيرة مشرفة وأعمال إنسانية

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
نعى الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية، الذي وافته المنية مساء الخميس عن عمر ناهز 89 عام.
 مسيرته مشرفة
وأكد "السعيد" أن مسيرته المشرفة، وأعماله الإنسانية والخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية، ستظل قادرة على رسم الطريق للآخرين لكي يتعلمون ويستلهمون ويسترشدون من مآثره وأعماله، داعيًا الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وأعلنت أسرة الراحل أن الجنازة ستشيع، اليوم، بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية.

جدير بالذكر أن العربي ولد عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" في محافظة المنوفية، وتوفي والده وهو في سن صغيرة، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعًا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية، ليواصل رحلة كفاح بعدها، ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في ملف الصناعة والتجارة بمصر.

الكلمات المفتاحية

مصر الحاج محمود العربي

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