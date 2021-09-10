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وزير الاتصالات يكشف مفاجأة سارة لمستخدمي الإنترنت المنزلي (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إتاحة الانتقال بين شركات الإنترنت المنزلي خلال 72 ساعة دون أي قيود وذلك بمجرد دفع المستهلك لآخر فاتورة إنترنت، وستطبق هذه الآلية اعتبارا من الشهر المقبل.
سرعة الإنترنت الثابت في مصر تحسنت 40 مركزا
وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم رفضوا أن تفرض أي شركة محمول خدمات على المشترك دون إرادته بهدف تحصيل الأموال فقط، لافتا إلى أن سرعة الإنترنت الثابت في مصر تحسنت 40 مركزا خلال عامين.
 المشترك طرف أقوى في العلاقة مع الشركات
وأضاف أنهم يستهدفون حوكمة قطاع الاتصالات لضمان اعتبار المشترك طرف أقوى في العلاقة مع الشركات، وليس العكس، معلقا: "المواطن هو الطرف الأقوى في العلاقة".

وأوضح أن تطبيقات الجيل الخامس كلها صناعية مرتبطة بالشركات الكبرى في الأساس وليس الأفراد حتى الآن.

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