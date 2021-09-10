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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية المتحركة، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهرت سيولة في الحركة المرورية بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع السيل المروري بجميع المداخل المؤدية للميدان.

 سيولة مرورية
وظهرت سيولة مرورية متحركة أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.


وتباطأت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

انتظام مروري 
وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الآخر حالة من الانتظام المروري.

الكلمات المفتاحية

مجافظة الجيزة سيولة مرورية القاهرة الجيزة

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