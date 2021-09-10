Advertisements

اليوم.. قطع المياه عن 18 منطقة في محافظة الجيزة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة  قطع المياه عن مناطق ( الزهراء – المنيب – القصبجي – أرض البحر – جسر الكنيسة – الكنيسة – شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته – العمرانية الغربية – الطالبية الهرم – الكوم الأخضر – شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتي المريوطية الهرم – مشعل – شارع زغلول – شارع اللبيني – نزلة السيسي – نزلة البطران – كفر المنفي – كفر الجبل)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ4  مساء اليوم الجمعة الموافق 10/9/2021، وحتى الساعة الـ10 صباح  السبت الموافق 11 / 9 /2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل وتخفيض خط مياه قطر 1200مم  القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقة العمرانية والمتعارض مع أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر.
 
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

الكلمات المفتاحية

منطقة الطالبية محافظة الجيزة قطع المياه شركة مياه الشرب الصرف الصحي شركة المياه شارع زغلول شارع العروبة العمرانية الغربية

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

منذ ساعة و 25 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

خالد بيومي يكشف عن أهم قرارين لاتحاد الكرة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 11 ساعة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا لمدة 8 ساعات‎

عاجل.. قطع المياه عن بعض مناطق محافظة الجيزة غدا الجمعة

غدًا.. قطع المياه عن 12 منطقة بالجيزة بسبب أعمال الصيانة

غدًا.. قطع المياه عن أكثر من 15 منطقة بالجيزة لمدة 12 ساعة (تعرف عليهم)

الجمعة.. انقطاع المياه عن 17 منطقة بالجيزة

عاجل.. الإسكان قطع المياه غدا عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

10:30 ص

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

09:31 ص

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements