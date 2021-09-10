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إيبارشية القاهرة للكلدان تستلم ذخائر القديسين الأخوين فرانشيسكو وجاسينتا مارتو

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
أعلنت صفحة المتحدث الرسمي للكلدان، أنه لأول مرة في الشرق الأوسط ومصر، سلم سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، رفات القديسين فرانشيسكو، وجاسنتا مارتو لإيبارشية القاهرة للكلدان، حيث تسلمها الأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر.

تسليم  رفات القديسين فرانشيسكو وجاسنتا مارتو
الجدير بالذكر أن القديسين الأخوين فرانشيسكو، وجاسنتا مارتو هما من الرعاة الثلاثة (مع الأخت لوسيا)، الذين شاهدوا ظهور العذراء في بلدة فاتيما البرتغالية، كما شهدوا للأسرار الثلاث والرؤى، التي أعلنتها أمنا العذراء مريم عام ١٩١٧، حيث أعلنت قداستها عام ٢٠١٧ من قبل قداسة البابا فرنسيس.

وسيتم في الثالث عشر من أكتوبر المقبل، إدخال الذخائر بتطواف مهيب لكاتدرائية بازليك ومزار العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة، حيث ستستقر هناك لزيارات المؤمنين، لأخذ البركة.

رافق الأب بولس ساتي وفد كبير ضم الأب جان صفير اللعازري، والأب مايكل سليم الفرنسسكاني، وراهبات الكلمة المتجسد، التابعين للإيبارشية، بالإضافة إلى مجموعة من أبناء الطائفة وكنيسة العذراء سيدة فاتيما من شمامسة، وكادر إدارة المطرانية.

إيبارشية القاهرة الكلدانية
بهذه المناسبة تتقدم إيبارشية القاهرة الكلدانية، ممثلة في الأب بولس ساتي، رئيس الطائفة بمصر، بالشكر والتقدير العميق لإدارة مزار العذراء سيدة فاتيما، وراهبات الكلمة المتجسد، وسفارة الفاتيكان في البرتغال، وأيضًا لسفارة الفاتيكان في مصر في شخص سيادة القاصد الرسولي.

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الكلمات المفتاحية

مصر إيبارشية القاهرة للكلدان

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