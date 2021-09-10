الغرف السياحية: القطاع السياحي العالمي خسر نحو 4 تريليون دولار (فيديو)



الغرف السياحية

وأشار "هزاع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن مطروح مليئة بالآثار فضلا عن الشواطىء، مضيفا أن البنية التحيتة لكل محافظات مصر شهدت تطويرا ومن ضمنها محافظة مطروح، مشددا على أهمية السياحة الداخلية حيث أنها بديلا للسياحة الخارجية في ظل جائحة كورونا.



القطاع السياحي العالمي

ولفت إلى أن القطاع السياحي العالمي خسر نحو 4 تريليون دولار خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، منوها بأن السياحة الخارجية لم تتوقف في مصر رغم الجائحة نتيجة الجهود التي إتخذتها الدولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، منوها بأن منظمة السياحة العالمية تتوقع أن تتعافى السياحة بعد عام 2023.



ثمن الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، استكمال وزارة السياحة والآثار حملتها الترويجية للمحافظات المصرية بفيديو عن مطروح، مشيرا إلى أن كل المحافظات المصرية غنية بالمنتج السياحي.