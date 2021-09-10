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حودة بندق مطلوب على جوجل بسبب تعرضه لحادث سير (تفاصيل)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 10:49 ص
حودة بندق
حودة بندق
تصدر مغني المهرجانات اشعبية في مصر الشاب حودة بندق مؤشرات بحث جوجل بداية اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر، حيث تعرض حودة بندق لحادث على الطريق الدائري بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي.

سبب حادث حودة بندق

كما تقم نقل حودة بندق رفقة أحمد الطحاوي، إلى أحد المستشفيات فور الحادث، حيث تعرض الثنائي لإصابات بالغة إثر الحادث، الذي سببه اختلال عجلة القيادة.

وتجدر الإشارة إلى أن حودة بندق قد قدّم اللعديد من الإاني التيحاوت على نسبة مشاهدات كثيرة، ومن ضمنها أغنية "اللي كان عامل حبيبي بان وطلع كداب" في فيلم "30 مارس"، بمُشاركة الفنانة الشابة نعوم عصام، حيث 

كما كتب محمود محمد، المعروف بـ حودة بندق عبر حسابه على "فيس بوك": "الحمد لله رب العالمين.. الأغنية الرسمية لفيلم 30 مارس بصوتي أنا وأختي المطربة نعوم".

وقد شارك حودة لندق في كليب "خطر"، والذي تخطى الـ 30 مليون مشاهدة في أقل من شهر، وكان الكليب برفقه الفنان "مسلم".

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