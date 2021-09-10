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وزيرة البيئة تفتتح أول مشروع استثماري بالمحميات الطبيعية

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:02 ص
الافتتاح
الافتتاح
مارينا بشارة
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الخيمة البدوية بافتتاح محمية الغابة المتحجرة كأول مشروع للاستثمار البيئى بالمحميات الطبيعية بحضور قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
الاستثمار البيئي بالمحميات
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن الافتتاح التجريبى للخيمة البدوية يعد أحد أهم أشكال الاستثمار البيئي بالمحميات والذى يربط المواطنين بالمحميات ويعمل على دعم السياحة البيئية والترويج للتراث الثقافى والطبيعى للسكان المحليين بمختلف المحميات الطبيعية.
الترويج للتراث الثقافي
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة اهتمت خلال الفترة الماضية بتطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية التي ترتبط بتنمية السكان المحليين كجزء أساسي لأي خطة التطوير بما يتضمنه من الترويج للتراث الثقافي والطبيعي للمحميات وأساليبهم في حماية المحميات وتنوعها البيولوجي.

شددت وزيرة البيئة على أن الافتتاح التجريبى للخيمة بمحمية الغابة المتحجرة يعكس فكرة ان السياحة البيئية منتج عالمى يمثل قدرة المجتمع المحلى والقطاع الخاص على تقديم انشطة داخل المحميات متوافقة بيئيا بما يمكن الوزارة من الاستفادة من المحميات ونشر ثقافة الاستمتاع بالمحميات الطبيعية مع المحافظة عليها بالإضافة إلى توفير فرص عمل للسكان المحليين تمكنهم من عرض ثقافتهم وبيع منتجاتهم من كافة المحافظات كالبحر الأحمر وسيناء والفيوم.

وأوضحت فؤاد أننا قادرين وفق مفهوم البيئة الجديد على الاستثمار فى البيئة والاستمتاع والحماية مع توفير منتج جديد يساهم فى الاقتصاد القومى.

وأشارت فؤاد إلى أن خطة الإدارة البيئية بالمحميات تتضمن أماكن ذات حساسية بيئية خاصة لا يمكن المساس بها بالإضافة إلى مناطق أخرى يمكن الاستفادة منها والاستثمار فيها من خلال وضع اشتراطات خاصة منها ان تكون المنشآت خفيفة وقد تم انشائها من الخامات الطبيعية المتوافقة مع طبيعة المحمية كذلك اتباع الطرق المناسبة للتخلص من المخلفات علاوة على اشتراطات استخدام الموارد الطبيعية والمياه مع الأخذ فى الاعتبار ان تلك الاشتراطات تختلف من محمية الى اخرى فالاشتراطات يتم تحديدها طبقا لطبيعة المكان مما يجعل اشتراطات الاستثمار فى محمية الغابة المتحجرة بقلب القاهرة الجديدة مختلف عن محمية نبق بجنوب سيناء أو وادى الجمال بالبحر الأحمر عن غيرها من المحميات.

جدير بالذكر ان الخيمة البدوية بالغابة المتحجرة تتضمن عرض منتجات الطبيعية من المحميات ونقل رسالة للعالم بأهمية الحفاظ على الثقافات المحلية وعرضها والترويج لها مع وضع علامات إرشادية تحكى عن الثقافات المتتوعة بالمحميات.
وزيرة البيئة تفتتح أول مشروع استثماري بالمحميات الطبيعية
وزيرة البيئة تفتتح أول مشروع استثماري بالمحميات الطبيعية
وزيرة البيئة تفتتح أول مشروع استثماري بالمحميات الطبيعية
وزيرة البيئة تفتتح أول مشروع استثماري بالمحميات الطبيعية
وزيرة البيئة تفتتح أول مشروع استثماري بالمحميات الطبيعية
وزيرة البيئة تفتتح أول مشروع استثماري بالمحميات الطبيعية
وزيرة البيئة تفتتح أول مشروع استثماري بالمحميات الطبيعية
وزيرة البيئة تفتتح أول مشروع استثماري بالمحميات الطبيعية

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