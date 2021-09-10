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أمطار متوسطة إلى غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية ( صور)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:02 ص
الأمطار
الأمطار
محمد رجب - دينا حسن


شهدت محافظات الإسكندرية، قبل لحظات، هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على عدد من مناطق وسط وشرق المحافظة، مع وجود للغيوم الكثيفة بسماء المحافظة.
انتشار  الغيوم في السماء
وانتشرت الرياح في ظل انتشار  الغيوم في السماء، وسط حذر من المواطنين والباعة الجائلين من ازدياد شدة الأمطار حتى لا تؤثر على بضائعهم.

وكان أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن ملف الأمطار ومواجهة النوات من أولى الملفات التي تعمل عليها المحافظة، مشيرا إلي أنه تم تكليف الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ بهذا الملف والتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة التنفيذية، ووضع الخطوط العريضة ومتابعة استعدادات الجهات كلا علي حدي للتعامل مع موسم الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أن الجهات التنفيذية نجحت بشكل جيد خلال موسم شتاء العام الماضي، في تخفيف حدة المشاكل الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة بالرغم من كثافة الأمطار التي وصلت في بعض الأحيان إلى 10 مليون متر مكعب.
خريطة كاملة تفصيلية
وكلف الشريف نائب المحافظ بالتنسيق لوضع نتائج شاملة ووضع خريطة كاملة تفصيلية موضح بها الدور المنوط به كل جهة تنفيذية للتعامل مع نوات الأمطار الغزيرة قبل وبعد النوات وفقًا للامكانيات المتاحة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي أوجه للقصور وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي تقصير في ذلك.
أمطار متوسطة إلى غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية ( صور)
أمطار متوسطة إلى غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية ( صور)
أمطار متوسطة إلى غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية ( صور)
أمطار متوسطة إلى غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية ( صور)
أمطار متوسطة إلى غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية ( صور)
أمطار متوسطة إلى غزيرة تضرب شوارع الإسكندرية ( صور)

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نوت غيوم سقوط أمطار أمطار

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