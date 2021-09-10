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ترتيب الدوري الأيطالي بعد مباريات الجولة الثانية

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
زوار "الفجر الرياضي" نستعرض ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة من الكالتشيو والمقرر لها يوم السبت الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة
وتعود منافسات البطولة المحلية في الحادي عشر من الشهر الجاري بعد فترة التوقف الدولي، نتيجة لمشاركة المنتخبات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتشهد الجولة القادمة مباراة مثيرة تجمع نابولي مع يوفنتوس على ملعب "دييجو ارماندو مارادونا" في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:

1لاتسيو 6
2 روما6
2 إنتر ميلان 6
4ميلان 6
5نابولي 6
6أودينيزي 4
7ساسولو 4
8بولونيا 4
9 أتالانتا 4
10 شعار فيورنتينا 3
11 شعار إمبولي 3
12 يوفنتوس 1
13 سامبدوريا 1
14 كالياري1
15 سبيزيا1
16 تورينو 0
17هيلاس فيرونا 0
18ساليرنيتانا 0
19 جنوى 0
20 فينيزيا 0

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مباريات الجولة الثانية فينيزيا ترتيب الدوري الأيطالي ترتيب الدوري

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