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تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة نظيره نادي أسوان، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وتلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بموعد وملعب مباراة الفريق الأبيض أمام أسوان في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر.

وستلعب المباراة على ستاد السويس الجديد يوم السبت الموافق 2 أكتوبر المقبل  في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

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موعد مباراة الزمالك مصر لقاح كورونا كأس مصر

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