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القوى العاملة: صرف ٤ ملايين جنيه ونصف لـ 4532 عاملا غير منتظم بكفر الشيخ

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:08 ص
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
مارينا بشارة
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منحة عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالي ٤ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه لـ ٤٥٣٢ عاملا مسجلا، وصرف منح للرعاية الصحية لـ ١٢ عاملا بمبلغ ٤٧ ألف جنيه، بالإضافة إلى استخراج ١٨٣٢ شهادة أمان.

استخراج ٥٢٢ شهادة قياس مستوى المهارة
وقال الوزير، إن المديرية قامت باستخراج ٥٢٢ شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة،وتعيين ٣٦ شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها ٨٤٤ شابًا.

التفتيش على ٢٥٨ منشأة
تلقى الوزير تقريرًا بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة ومدير المديرية، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ٢٥٨ منشأة، وتم تحرير إنذار لـ ١١٥ منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على ١٤٢ منشآت انتهت بتحرير ٢٨ محضرا سلامة وصحة مهنية.

٤٣٨ منشآت تفتيش دوري وحملات
وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على ٤٣٨ منشآت تفتيش دوري وحملات، أسفر عن ٤٢ محضرًا للمنشآت المخالفة.

الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ القوى العاملة العمالة غير المنتظمة

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