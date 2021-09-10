Advertisements

الاستعلام عن عن معاش تكافل وكرامة 2021 برقم البطاقة في جميع محافظات مصر من خلال رابط وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:07 ص
معاش تكافل وكرامة 2021
معاش تكافل وكرامة 2021


الاستعلام عن عن معاش تكافل وكرامة 2021 برقم البطاقة في جميع محافظات مصر من خلال رابط وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov


أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة شروط ينبغي أن تتوفر في المواطن المصري المتقدم لمعاش تكافل وكرامة 2021، بلغ عدد المستفيدين من حوالي 4 ملايين عائلة مصرية تقريبًا يقوموا بصرف البرنامج المالي. 

وأعلن مسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إضافة حوالي 411,000 عائلة مصرية حديثة في المعاش في الفترة الاخيرة الماضية.

معاش تكافل وكرامة 2021
يستحق صرف المعاش كل من تعدى 65 عاماً أو من لا يعمل لأسباب خاصة بإضافة إلى من لا يمتلكون دخل ثابت، يتم صرف المعاش تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن المعاش يتم صرفه لذوي الدخل المنخفض كما يوجد عدة شروط للحصول على المعاش.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
عقب كثرة الاستفسارات والتساؤلات من قبل العديد من المواطنين المصريين بشأن طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة في الفترة الاخيرة الماضية، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالاعلان عن طرق الاستعلام والاستفسار  الصحيحة الرسمية وسوف نذكرها لكم من خلال النقاط التالية:

الطريقة الأولى جود  للاستفسار عن المعاش وأسماء المقبولين في المعاش من خلال الرابط الرسمي، التي قامت بنشره وزارة التضامن الاجتماعي والدخول على رابط الاستعلام (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا).

الطريقة الثانية الاستعلام من خلال الهاتف والرقم هو 19680.

الطريقة الثالثة الاستعلام من خلال البريد الإلكتروني لتلقي الشكاوي الرسمي الخاص وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستفسار عن شكاوي تكافل وكرامة

- قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنــــــــــــــــــــا).

- انقر على خانة "استعلام".

- اكتب الرقم القومي الخاص بالمتقدم، ثم اضغط على أيقونة "نتيجة الاستعلام".

- في حالة إيقاف المعاش أو التجميد سوف يتبين لك سبب الوقوف ولكن في حالة سريان البطاقة سوف يتبين لك المبلغ الذي يستحقه المتقدم.

الكلمات المفتاحية

معاش تكافل وكرامة 2021 معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة 2021

أخبار تهمك

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"الحديدي" يكشف حقيقة عودة أحمد فتحي للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

منذ ساعة و نصف

خالد بيومي يكشف عن أهم قرارين لاتحاد الكرة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

ننشر لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

معاش تكافل وكرامة 2020 | (Here) رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي .. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل

(من هنا) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي.. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل عبر tk.moss.gov.eg

تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي الاستعلام عبر موقع tk.moss الرسمي (وزارة التضامن الاجتماعي)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

سر غضب نيمار بعد مباراة البرازيل وبيرو

10:30 ص

الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

09:31 ص

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements