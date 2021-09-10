الاستعلام عن عن معاش تكافل وكرامة 2021 برقم البطاقة في جميع محافظات مصر من خلال رابط وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov









أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، عدة شروط ينبغي أن تتوفر في المواطن المصري المتقدم لمعاش تكافل وكرامة 2021، بلغ عدد المستفيدين من حوالي 4 ملايين عائلة مصرية تقريبًا يقوموا بصرف البرنامج المالي.





وأعلن مسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إضافة حوالي 411,000 عائلة مصرية حديثة في المعاش في الفترة الاخيرة الماضية.





معاش تكافل وكرامة 2021

يستحق صرف المعاش كل من تعدى 65 عاماً أو من لا يعمل لأسباب خاصة بإضافة إلى من لا يمتلكون دخل ثابت، يتم صرف المعاش تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن المعاش يتم صرفه لذوي الدخل المنخفض كما يوجد عدة شروط للحصول على المعاش.





رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

عقب كثرة الاستفسارات والتساؤلات من قبل العديد من المواطنين المصريين بشأن طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة في الفترة الاخيرة الماضية، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالاعلان عن طرق الاستعلام والاستفسار الصحيحة الرسمية وسوف نذكرها لكم من خلال النقاط التالية:





الطريقة الأولى جود للاستفسار عن المعاش وأسماء المقبولين في المعاش من خلال الرابط الرسمي، التي قامت بنشره وزارة التضامن الاجتماعي والدخول على رابط الاستعلام ( اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا ).





الطريقة الثانية الاستعلام من خلال الهاتف والرقم هو 19680.





الطريقة الثالثة الاستعلام من خلال البريد الإلكتروني لتلقي الشكاوي الرسمي الخاص وزارة التضامن الاجتماعي.





الاستفسار عن شكاوي تكافل وكرامة





- قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي ( اضغط هنــــــــــــــــــــا ).





- انقر على خانة "استعلام".





- اكتب الرقم القومي الخاص بالمتقدم، ثم اضغط على أيقونة "نتيجة الاستعلام".





- في حالة إيقاف المعاش أو التجميد سوف يتبين لك سبب الوقوف ولكن في حالة سريان البطاقة سوف يتبين لك المبلغ الذي يستحقه المتقدم.



