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ننشر خطوات تقليل الاغتراب 2021 عبر موقع التنسيق الإلكتروني وموعد الانتهاء من التسجيل

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 11:11 ص
معمل تنسيق - صورة أرشيفية
معمل تنسيق - صورة أرشيفية
منذ أول أمس ويبحث طلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية عن عن موقع تقليل الاغتراب 2021 وطرق التحويلات، حيث جاءت نتيجة التنسيق للمرحلتين الألوى والثانية للكثير من الطلاب في كلية خارج نطاق سكن الطالب.

لذلك تقدم وزارة التعليم العالي هذه الخدمة للطلاب، حث يستطيعوا استخدام تقليل الاغتراب 2021 للتحويل إلى أقرب كلية في نطاق سكن الطالب الجغرافي، كما يستطيع الطالب أيضًا تغيير الكلية المرشحة بكلية آخرى بشرط الحصول على مجموعها.

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات للطلاب، نستعرض معكم في السطور التالية خطوات تقليل الاغتراب 2021 عبر موقع التنسيق الإلكتروني. 

موعد بدء وانتهاء تقليل الاغتراب 2021

بدأ تلقي طلبات تقليل الاغتراب 2021 أول أمس الأربعاء، الموافق 8 سبتمبر 2021، ويستمر التقديم حتى الأحد المقبل من الشهر نفسه، للمرحلتين الأولى والثانية.

خطوات تقليل الاغتراب 2021

كما زاد بحث طلاب المرحلتين الأولى والثانية عن طرق وخطوات تقليل الاغتراب 2021 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لتشغل بال الكثيرين وتتصدر الاهتمامات.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية طرق تقليل الاغتراب 2021 لطلاب الثانوية العامة عبر الموقع التنسيق الإلكتروني في السطور التالية:

ادخل على موقع تقليل الاغتراب 2021 "موقع التنسيق الإلكتروني" من هنا.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

اضعط على خدمة تقليل الاغتراب 2021.

تحديد نوع الشهادة الحاصل عليها.

إدخال البيانات الخاصة بطالب تقليل الاغتراب 2021 .

تسجيل رقم الجلوس والرقم السري، ويفضل إدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحة على الشاشة، بدلا من لوحة المفاتيح.

إدخال الرقم التأكيدي والضغط على زر الخطوة التالية.

اختيار قائمة جديدة.

اختيار تقليل الاغتراب 2021 "مناظر أو غير مناظر أو معاهد".

كتابة التخصص.

مراجعة البيانات من خلال إدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي، ثم اختيار "تسجيل".

ملوحظة مهمة

يجب على الطالب الانتباع جيدة أثناء تسجيل تقليل الاغتراب 2021 في موقع التنسق الإلكتروني، حيث بعد الضغط على كلمة "سجل" لا يمكن التعديل بعدها على الكلية المختارة لتقليل الاغتراب سواء كلية مناظرة أو غير مناظرة.

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