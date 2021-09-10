الأنبا باسيليوس يتفقد ندوة المخطوبين بالإيبارشية



أعلن المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد، ندوة المخطوبين، التابعة لمركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالإيبارشية، المقامة بمقر المطرانية، وذلك في الفترة من السادس، وحتى التاسع من الشهر الجاري.



كان في استقبال نيافته الأب أنجليوس منير، مدير المركز، وأعضاء المركز، حيث أعطى الأب المطران بعض النصائح الخاصة بالزواج الكاثوليكي المسيحي، وكيفية بناء أسرة ثابتة مرتبطة بالكنيسة.



الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس لجميع الأنشطة الخدمية بالإيبارشية.

